Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada

Manisa'da sakin bir şekilde kahvehaneye giren bir kişi, husumetlisi olan iş yeri sahibini göğsünden bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 23.25 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi'nde yaşandı. Kameraya yansıyan görüntülerde kahvehaneye giren M.Y. isimli şahıs, husumetlisi olduğu işletmeci E.D.'in masasına gelerek belinden çıkardığı bıçağı D.'in sağ göğsüne sapladı. Bıçaklanan D. ayağa kalkarak M. Y.'yi kendinden uzaklaştırıp kahvehanenin dışına çıktı. Yaşanan onay ve panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, E.D., ağır yaralı olarak Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren D.'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Olay sonrası kaçan M.Y. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. M. Y. bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı. İHA