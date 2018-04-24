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  4. 24 Nisan 2018 13:09

''Utanmıyor musun ? Sana ekmek veriyorum ben !''

Kimyasal atığın göl havzasına bırakıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri iş yeri sahibini çileden çıkardı.

''Utanmıyor musun ? Sana ekmek veriyorum ben !''
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Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık dökülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasına pazar günü kimyasal atık dökülmüştü. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek atığın Esenyurt'ta bulunan bir tekstil firmasından yüklendiğini tespit etti.  Bunun üzerine tespit edilen kamyonunun GPS kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri dökümün  kamyon şoförü E.G. (56) tarafından yapıldığını belirledi. Gözaltına alınan E.G. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından "Çevreyi kasten kirletme" suçundan  Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

KAMYON SAHİBİNDEN TEPKİ

Polis ekipleri tarafından emniyetten çıkarıldığı sırada şoför E.G.' ye kamyonun sahibi tepki gösterdi. Kendinden habersiz şekilde şoförün yükleme ve döküm yaptığını söyleyen kamyon sahibi , "Utanmıyor musun? Ben sana ekmek veriyorum. İş veriyorum" diye bağırdı. Atık maddeyi döken kamyon şoförü basın mensuplarının neden döktünüz sorusuna ise "Kanıtladınız mı? diyerek yanıt verdi.

Kimyasal maddenin Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemesinde, Demir, Sülfat ve Heptohidrot maddesi olduğu ve kot taşlama fabrikalarında kullanıldığını tespit etmişti.
 

DHA

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