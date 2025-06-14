Üvey abla-kardeşin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti!

Aksaray'da C.İ. adlı kadın, borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı üvey ablasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan C.İ., sevgilisiyle saklandığı evde yakalandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında borç-alacak meselesi yüzünden üvey ablası F.B. ile telefonda tartışan C.İ., evden aldığı bıçakla ablasının evinin önüne gitti. İkili, apartmanın girişinde tartışmaya devam etti. C.İ., yanında getirdiği bıçakla ablasının göğsünden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, B.'yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. B., kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan C.İ., sevgilisi Y.B. (33) ve kuzeni C.İ. (31) ile saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.B. ile C.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.İ. tutuklandı. F.B. ise Aksaray'da toprağa verildi.

DHA