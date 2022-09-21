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  4. Üvey baba vicdansızlığı kamerada! Küçük çocuğu öldürmekten beter etti

Üvey baba vicdansızlığı kamerada! Küçük çocuğu öldürmekten beter etti

Antalya’da beraber çalıştığı 14 yaşındaki üvey oğlunu iş yerinde tekme tokat döven şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, darp edilen çocuk devlet korumasına alındı.

Sarılar Mahallesi'nde 8 Eylül Perşembe günü Muhittin Ersoy Bulvarı üzerindeki bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi. 

 Güvenlik kamerasını izleyenler dehşete düştü

K.S.'nin üvey oğlunu darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.'nin çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı, yerde boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.

Etiketler üvey baba dayak darp şiddet
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