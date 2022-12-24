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Üvey babasını bıçaklayıp, kendini ihbar etti

Üvey babasını bıçaklayıp, kendini ihbar etti
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Denizli'de üvey babacını göğsünden bıçaklayan genç, polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulundukları apartta 19 yaşındaki M.U.Ş. ile 47 yaşındaki üvey babası Hüseyin S. arasından tartışma çıktı. Çıkan tartışmayla beraber genç, üvey babasını öz annesinin yanında göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan kocasına tampon yapmaya çalışan anne zamanla mücadele ederken, genç 112’yi arayarak kendini ihbar etti.

Durumu kritik

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kan kaybeden üvey babayı yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Pamukkale devriye ekipleri suçunu itiraf eden genci bıçakla beraber gözaltına aldıktan sonra ifadesini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri apartta çalışma gerçekleştirirken, olaya şahit olan annede gözyaşlarına boğuldu.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

Etiketler denizli üvey baba bıçaklama
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