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  4. 20 Ocak 2019 14:33

Üvey kardeşlerin ''anne'' kavgası kanlı bitti

Antalya'da üvey kardeşler arasında ''Seni benim annem büyüttü'' sözü nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı, bir kişi de gözaltına alındı.

Üvey kardeşlerin ''anne'' kavgası kanlı bitti
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Antalya'da üvey kardeşler arasında 'Seni benim annem büyüttü' lafı üzerine çıkan bıçaklı kavgada, Uğur Y. yaralandı. Üvey kardeşi Mustafa C. ise gözaltına alındı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 07 ADE 525 plakalı otomobil ile Konyaaltı Sahili'ne gelen 4 kişi, burada vakit geçirdi. Bir süre sonra üvey kardeş oldukları iddia edilen Uğur Y. ve Mustafa C. arasında 'Seni benim annem büyüttü' lafı üzerine tartışma çıktı. İkili otomobilden inerek cadde üzerinde kavga etti. Ardından Mustafa C. otomobilde bulunan bıçağı alarak Uğur Y.'yi sol bacağından ve sol karın boşluğundan bıçakladı. Kan içerisinde yere yığılan Uğur Y.'nin yardımına çevredekiler koştu. Mustafa C. ise bu sırada bıçağı otomobilin arka koltuk kısmına sakladı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uğur Y.'yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Mustafa C.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü.

DHA

antalya , üvey kardeş
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