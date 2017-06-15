''Uyanık davrandım, 300 lirayı vermedim''

Adana'da ismini dahi bilmediği kadınla evlilik vaadiyle 2 bin 700 lira parası dolandırılan bir kişi "3 bin liram vardı uyanık davrandım 300 lirasını vermedim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. Hatay'da yaşayan 5 çocuk babası emekli Cuma Gökalp (55) eşi geçirdiği rahatsızlık nedeniyle engelli kalınca evlenmeye karar verdi. Adana'da bir kişinin Suriyeli kadınlarla evlilik yaptırdığı haberini alıp telefonla görüştükten sonra Adana'ya geldi. İsmini bile bilmediği şahısla konuşup 35 yaşındaki bir Suriyeli kadınla görüştükten sonra evlenmeye karar verdi. Ancak evlenmeden önce kız tarafı para, bilezik ve yüzük istedi. Gökalp önce parayı vermedi daha sonra dini nikah yapıp ev kiralamak için yanında bulunan 3 bin liranın 2 bin 700 lirasını kadının yanındaki erkeğe verdi. Ev kiralamak için Türkocağı Mahallesi'ne motosiklet ile geldikleri sırada Gökalp'e evi gösterip motosikletten indirdikten sonra kadın ve erkek kayıplara karıştı. Bir süre kadın ve erkeği bekleyen Gökalp geri gelmeyince Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Gökalp, Hatay'dan Adana'ya evlenmeye geldiğini ancak dolandırıldığını anlatarak, "Biz kadınla görüştük anlaştık 3 bin lira nakit sonra 2 bilezik 1 yüzük alacaktım. Ben sadece 2 bin 700 lira verdim kendisi Suriyeli ben Hataylıyım. Telefonumu da aldı parayı alan da oydu yani bizi dolandıran kardeşidir. Denizli Mahallesi'nde bir arkadaşının yanında oturuyorlar. İlk tanıştığımızda bana eşyalarını gösterdiler bir odaya koymuşlar paraları da yok bunları ev sahibi çıkarmış. Bana dedi ki 'sen bir ev tut beraber yaşayalım 2 ay burada kalıp sonrasında Hatay’a gideriz' dedi. Ben emekliyim bir evliliğim var ama eşim özürlü o yüzden ikinci eş olarak alacaktım. Ben bir arkadaş aracılığıyla tanıştım bu kişiyle" dedi.

Cebinde 300 lira kaldığını söyleyen Gökalp, "Cebimde 3 bin lira para vardı. 2 bin 700 lirasını verdim geri kalan parayı ben vermedim uyanık çıktım. Ancak 2 bin 700 lirayı verdiğim için enayi çıktım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum buraya geldim polise şikayet ettim bakacağız artık" diye konuştu.