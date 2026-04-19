Uykuda cinayet soruşturmasında 2 kardeş tutuklandı!
Samsun'da 17 yaşındaki bir gencin balkondan girerek yatağında uyuyan bir başka genci pompalı tüfekle katlettiği olayda azmettirici oldukları iddiasıyla gözaltına alınan M.Y. ve M.Y. kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde E.B.N.’nin (17) balkondan girdiği evde A.Ö.’i (27) yatağında uyurken öldürdüğü olaya ilişkin soruşturmada azmettirici oldukları öne sürülen M.Y. (36) ile kardeşi M.Y. (34), tutuklandı.

Olay, 1 Nisan'da saat 03.00 sıralarında Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yandaki tek katlı evin çatısına çıkan E.B.N., buradan A.Ö.'in evinin balkonuna atlayarak içeri girdi. E.B.N. odada yatağında uyuyan A.Ö.'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla vurulan A.Ö., hayatını kaybetti. E.B.N. ise Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. E.B.N., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla M.Y. ve M.Y. kardeşleri 17 Nisan'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)

DHA

Etiketler Bafra cinayet samsun silahlı saldırı azmettirici tutuklandı pompalı tüfek
