  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Deprem değil, korkusu öldürdü! Deprem oluyor sanıp balkondan atlayınca...

Uykusunda deprem oluyor sanıp kendini balkondan attı

Uykusunda deprem oluyor sanıp kendini balkondan attı
Güncelleme:

Hatay’ın Erzin ilçesinde uykusundan 'deprem oluyor' diyerek kalkan ve paniğe kapılan kadın ikinci kattan atlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 4 gün önce Erzin ilçesi İsalı Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi L.Ç. ile birlikte yaşayan A.Ç. (38), 6 Şubat depreminden çok etkilendi. Sürekli korku içinde olan kadın 14 Mart gecesi artçı yaşandığını düşünerek uykusundan bağırarak uyandı. Paniğe kapılan A.Ç., evin balkonuna doğru koşarak ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan A.Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 Şubat depreminin ardından kızı A.Ç.’in korku içerisinde olduğunu belirten Anne L.Ç.,“O gün aynı odada kalıyorduk. Salı günü saat 03.30 civarıydı. Kızım Ayşe birden bağırarak uyandı. ‘Anne deprem oluyor dışarı çıkalım’ dedi. Baktım balkona doğru koştu, kızım orası balkon dememe rağmen tutamadım ve ikinci kattan aşağı atladı. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Balkondan aşağıya baktığımda kızım cansız yatıyordu. Komşulara seslendim koşarak kızımın düştüğü yere geldim. Kendimden geçtim” dedi.

Kızının herkese saygılı ve ailesiyle sorunu olmayan biri olduğunu ifade eden Anne L.Ç., “İşinde de sevilen bir insandı. Yardım severdi. Kızıma ne olduysa 6 Şubat depremiyle oldu. Kızım intihar etmedi, galiba rüyasında deprem olduğunu görmüş ve panikleyerek atladı” diye konuştu.

İHA

Etiketler deprem korkusu deprem uykusunda deprem oluyor sandı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da dehşet anları! Aracıyla yayaların arasına daldı, yaralılar var
Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti
ORC'nin 42 ildeki seçim anketinde olay olacak sonuçlar
Liseli kız öğrenciler dehşet saçtı! Sınıf arkadaşlarını katlettiler
Seçim takvimi başladı... Yurtdışında ilk oylar verileceği tarih açıklandı
Kahramanmaraş'ta yine bir büyük deprem
Teslimata hazırlanan TOGG'lar ortaya çıktı! Fabrikanın içi görüntülendi
Atatürk'ün otomobili Koç Müzesi'nde
İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler belli oldu
Demet Özdemir yandaş medyaya isyan etti: ''Yazıklar olsun! Vicdansızlık, taciz...''