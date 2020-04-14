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  4. 14 Nisan 2020 12:41

Uyuşturucu almasına izin vermeyen babasını bıçakladı

Antalya’da Cengiz B., uyuşturucu almasına izin vermeyen babası Sinan B.'yi, karnından bıçakla yaraladı.

Uyuşturucu almasına izin vermeyen babasını bıçakladı
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Antalya'daki olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Uyuşturucu almak için bir arkadaşı ile görüşen Cengiz B. ile babası Sinan B. arasında tartışma çıktı. Sinan B., oğluna izin vermeyince tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Cengiz B., babasını sol karın boşluğundan bıçakla yaralayıp kaçtı.

Kanlar içinde kalan Sinan B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sinan B., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Polis, Cengiz B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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