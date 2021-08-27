Uyuşturucu evlerine baskın: Karşılaşılan manzara şoke etti

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik 25 adrese drone destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipler bir süredir takibe aldığı zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

200 POLİS KATILDI

200 polisin katıldığı operasyonda 25 adrese drone destekli operasyonda kapılar koçbaşları ile kırıldı. 21 şüpheli şüphelinin yakalandığı operasyon kapsamında narkotik madde arama köpeği İsco’nun katılımıyla yapılan aramalarda ise görenleri hayrete düşüren görüntüler ortaya çıktı.

NELER ÇIKTI NELER

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahsın evinin önünde ağaç kovuğunda hassas terazi ve uyuşturucu madde çıktı. Ev içerisinde yapılan aramalarda çelik kasa ve yastık içerisinde 270 bin TL değerinde para ve altın çıktı. Yine yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde, 10 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan ve ceza evinde bulunan 4 şahıs ile birlikte 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.