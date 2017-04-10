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  1. 10 Nisan 2017 18:51

Uyuşturucu için özel oda hazırlamış !

Trabzon'da uyuşturucu yetiştirmek için özel oda hazırlayan kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu için özel oda hazırlamış !
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Trabzon 'da evindeki özel odada iklimlendirme sistemi kurarak hintkeneviri yetiştiren şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada 100 kök hintkeneviri, 2 kilogram kubar esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu yetiştirmek için odasını özel olarak hazırlayan şahıs ihbar üzerine gözaltına alındı.

Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Gülbaharhatun Mahallesi, Faik Dranaz Caddesi'nde 3 katlı bir evin içerisinde kurulan özel donanımlı serada hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine eve operasyon düzenlendi.

 İKLİMLENDİRME DÜZENEĞİ KURMUŞLAR

Jandarma ekipleri, yaptıkları baskında evde esrar serasına dönüştürülmüş özel oda ile karşılaştı. Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havlandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi. Çok sayıda projektör ve fan cihazı yerleştirilen odada iklimlendirme yapıldığı, elde edilen uyuşturucunun da burada kurutulduğu belirlendi. Yapılan aramada yaklaşık bir metre boyunda 100 kök hint keneviri, 2 kilogram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 44 yaşındaki S.Ç. ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

hint keneviri , uyuşturucu