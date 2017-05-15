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  4. 15 Mayıs 2017 20:48

Uyuşturucu montunun astarından çıktı

Sivas'ta polis ekipleri uyuşturucu operasyonunda Afgan uyruklu kişinin montundan 902 gram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucu montunun astarından çıktı
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Sivas'ta polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Afgan uyruklu H.H.'nin montunun astarına gizlediği 902 gram eroin ele geçti.  Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sivas- Erzincan karayolu girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan Afganistanlı H.H.'nin üst aramasında, montunun astar kısmına gizlenmiş 902 gram eroin  ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

DHA

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