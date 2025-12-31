  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Uyuşturucu operasyonunda şoke eden ayrıntı

Uyuşturucu operasyonunda şoke eden ayrıntı

Uyuşturucu operasyonunda şoke eden ayrıntı
Güncelleme:

Mersin'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyi emdirdiği kâğıtlarla sattığı iddia edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada şüpheliler H.Ç.Ç. ve A.O. belirlenerek yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu emdirilen kâğıt parçaları ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken polis çalışmasını sürdürdü.

Çalışmada şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Serhat Ş.'den aldığı belirlenerek adresine operasyon yapıldı.

Operasyonda Serhat Ş. ve S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada farklı ebatlarda 13 parça sentetik kannabinoid emdirilmiş turuncu renkli kâğıt, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 815 TL ele geçirildi.

2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serhat Ş. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu
Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar
500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!
Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden!
2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden!
İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor!
İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor!
2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü
2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü
Etiketler uyuşturucu kağıt kağıda emdirilmiş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar 500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor! İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor! İstanbul'un kar hasreti sona erdi: Lapa lapa kar yağdı! İstanbul'un kar hasreti sona erdi: Lapa lapa kar yağdı! Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu İslam Memiş 2026 yılı yatırım sepetini açıkladı: Altın ve gümüş sepet dışında! İslam Memiş 2026 yılı yatırım sepetini açıkladı: Altın ve gümüş sepet dışında! Özgür Özel'den genel başkanlara yeni yıl telefonu: Sadece tek partiyi aramadı Özgür Özel'den genel başkanlara yeni yıl telefonu: Sadece tek partiyi aramadı Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı! Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı! 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü 2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? 2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu mekanlara kapatma kararı! İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu mekanlara kapatma kararı!
Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Son seçimi bilen şirket yılın son anketini açıkladı Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Son seçimi bilen şirket yılın son anketini açıkladı Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan Cem Küçük'e çok sert ifadeler! Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan Cem Küçük'e çok sert ifadeler! Emeklinin yeni yıl şoku! Emeklilerin maaşına prim ve GSS kesintileri başlıyor! Emeklinin yeni yıl şoku! Emeklilerin maaşına prim ve GSS kesintileri başlıyor! 2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden! 2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden! Kırtasiyede taciz rezaleti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kırtasiyede taciz rezaleti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı 500 milyon TL'lik vurgun! TMO'yu dolandıran depo sahibi yurt dışına kaçtı 500 milyon TL'lik vurgun! TMO'yu dolandıran depo sahibi yurt dışına kaçtı Resmen açıklandı: Fenerbahçe kongreye gidiyor! Seçim tarihi belli oldu Resmen açıklandı: Fenerbahçe kongreye gidiyor! Seçim tarihi belli oldu İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi! İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi! Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti! Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti!