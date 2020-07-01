Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldürdü!

Adana'da, uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.’i (54) başına odunla vurarak öldüren tutuklu sanık Erol G. (33), bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. G., savunmasında daha önce verdiği ifadenin aksine hakkındaki suçlamaları reddederek, "Annemi ablam Hatice öldürdü. Suçu üstlenmem için beni ölümle tehdit etti. Ben de korkumdan suçu üstlendim" dedi.

Olay, 1 Aralık 2019’da Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3810 Sokak'taki G. Ailesi'ne ait evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G., 29 Kasım günü uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu G. ile tartıştı. Erol G., tartışma sırasında evin camlarını kırdı. Daha sonraki günlerde sık sık annesiyle uyuşturucu parası için tartışan G., olay günü yine aynı nedenle annesi Durdu G. ile tartışmaya başladı. Sesleri duyan komşular, eve gelince anne ve oğlunun arasına girip, kavgayı sonlandırdı. Ertesi sabah ise Erol G., Karslılar Mahallesi’ndeki ablasının evine giderek, para istedi. Kardeşinin hareketlerinden şüphelenen ablası, ismi açıklanmayan diğer kardeşini arayarak, annesinin evine gitmesini istedi. Eve giden kardeş, annesi Durdu G.'i kanlar içinde yatakta bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirip, kardeşi Erol G.’i Cumhuriyet Polis Merkezi’ne teslim etti.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilen Durdu G.'in polis ekiplerince yapılan incelemede başına sert cisimle defalarca vurularak öldürüldüğü belirlendi.

POLİSTEKİ İFADESİNDE ODUNLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Erol G., ifadesi alınmak üzere Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürülürken, Durdu G.'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Erol G., sorgusunda uyuşturucu nedeniyle tartıştıklarını ardından annesinin uyuduğunu, kendisinin de evin girişinde bulunan odunu alarak, annesinin kafasına defalarca vurduğunu anlattı. Annesini öldürdükten sonra evden çıktığını söyleyen Erol G. sabah da ablasına gittiğini anlattı. Yüzünde tırnak izleri olduğu görülen Erol G., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Olay sonrası cezaevine gönderilen Erol G.'in yargılanmasına bugün başlandı. Uyuşturucu parası vermediğini ileri sürdüğü annesini başına sopayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan G., Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

'ABLAM ÖLDÜRDÜ, KORKUMDAN SUÇU ÜSTLENDİM'

Sanık G., davadaki savunmasında daha önce verdiği ifadenin aksine hakkındaki suçlamaları reddederek annesini daha önce de 2000 yılında eşini öldürdüğü için hapis cezası alan ablası Hatice T.'nin öldürdüğünü ve suçu kendi üzerine attığını iddia etti. Ablasının daha sonra kendisini ele vermemek için tehditlerde bulunduğunu belirten G., "Annemi ablam Hatice öldürdü. Suçu üstlenmem için beni ölümle tehdit etti. 'Sen uyuşturucu kullanıyorsun, hırsızlıktan da cezan var. Sana cezaevinde iyi bakarız' dedi. Ben de korkumdan suçu üstlendim. Ağabeyim Yalçın ile eşi de beni karakola götürdü" diye konuştu.

Sanık G.'in tutukluğunun devamına ve cezai ehliyetinin olup olmadığı hakkında raporun beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.