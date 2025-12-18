Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı

  1. Anasayfa
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ve ekranların ünlü sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin de tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartıldı.

