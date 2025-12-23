Uyuşturucu soruşturmasında 3 tanınmış isim daha gözaltında

  1. Anasayfa
Türkiye gündemine bomba gibi düşen uyuşturucu soruşturmasında ünlü yapımcı Umut Evirgen, İstanbul'daki bir eğlence mekanının işletme müdürü ve gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Y.K., gözaltına alındı. 

Evirgen ile Y.K.'nin ardından gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındığı da açıklandı. Erdinç'in yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı aktarılırken, kan ve saç örnekleri alınacağı ve sağlık kontrolünün ardından sorgusuna başlanacağı öğrenildi.

Erdinç'in geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmiş ancak kendisi bunu yalanlamıştı.

 

 

 

DHA / İHA

