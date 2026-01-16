Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: 23 ünlü isim hakkında daha gözaltı kararı
Uyuşturucu soruşturma kapsamında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik bugün başlatılan yeni operasyonda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin "torbacı" olarak bilinen satıcılar olduğu öğrenildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' yaptıkları belirlenen 23 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.
Çoğunluğu sokak satıcısı olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 10, Büyükçekmece'de 1, Güngören'de 1, Avcılar'da 4, Fatih'te 9 ve Muş'ta 1 ev adresi ile Avcılar'da 1, Beylikdüzü'nde 1, Esenyurt'ta 3 ve Fatih'te 2 iş yerine operasyon düzenlendi.
Toplam 33 adresteki arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
