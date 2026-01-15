Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar... Aralarında voleybolcu Derya Çayırgan da var

  1. Anasayfa
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonda voleybolcu Derya Çayırgan'ında aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Medya dünyasından iş dünyasına, sosyal medya fenomenlerinden ünlü isimlere ve spor camiasına kadar çok sayıda ismin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında bugün yeni bir dalga daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda tutuklu bulunan ve sanık ifadeleriyle CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Hatırlanacağı gibi Çayırgan, İmamoğlu'nun sevgilisi olduğuna dair iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve iddiaları yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Son olarak uyuşturucu ve fuhuşa teşvik operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia K.’nın savcılık ifadesinde Ekrem İmamoğlu ve D.Ç. detayı gündeme oturmuştu. Rabia K. verdiği ifadede İmamoğlu ve D.Ç.'ın sevgili olduğunu iddia etmişti. Rabia K., M.G., F.K.'e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. Voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi, ben de M.G.'ın sevgilisiydim" dedi. Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar sorulan Rabia K., "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki M.G. bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanıp F.K. ile beraber harcıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

