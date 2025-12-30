Uyuşturucu ve cinsel menfaat suçlamalarıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy itirafçı olmak istedi

Uyuşturucu maddeye yer sağlama" ve "cinsel menfaat sağlama" suçlamalarıyla tutuklanan tutuklanan eski Habertürk Genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklu bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ve "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Mehmet Akif Ersoy çıkarıldığı mahkemede "uyuşturucu maddeye yer sağlama" ve "cinsel menfaat sağlama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

İfadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Mehmet Akif Ersoy avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum; bu suçlamalar masumiyetimi gölgelemeyi amaçlayan kurgulardan ibarettir. Bazı gizli tanık ifadelerinin, soruşturmanın doğal akışı içinde çökmeye mahkûm olduğu çok açıktır. Buna rağmen özgürlüğümü kısıtlayan en ağır tedbir olan tutuklama kararıyla karşı karşıya bırakıldım. Bu hukuki değil, insani olarak da büyük bir sarsıntıdır" demişti.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Bugün flaş bir gelişme daha yaşandı.

Mehmet Akif Ersoy tutuklu bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

Ersoy'un ifadesi yaklaşık iki saat sürdü. İfade işlemi tamamlanan Ersoy cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu testine sokulan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin 'yasaklı madde' testleri pozitif çıkmıştı.

Ersoy ifadesinde tüm iddiaları reddetse de 11 Aralık'ta "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Ersoy'un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" gerekçeleriyle tutuklanmıştı.

DHA / İHA