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Uyuşturucu yakalatan yolcunun savunması pes dedirtti

Uyuşturucu yakalatan yolcunun savunması pes dedirtti
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Adana'da yolcu otobüsündeki bir kişinin bagajında yapılan arama ayakkabının içerisinde zulalanmış 266 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde, ''Ucuz olduğu için toplu aldım. Kullanıcıyım satma niyetim yoktu'' dediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S.'nin yolcu otobüsüyle Adana'ya üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Narkotik polisleri bunun üzerine yolcu otobüsünü İncirlik Park alanında durdurdu. Ekipleri otobüsteki yolcu konumundaki S. S.'yi indirerek önce üzerini sonra eşyalarını aramaya başladı.

Uyuşturucuyu ayakkabı içine zulalamış

Ekipler şüphelinin eşyalarının arasında bulunan 1 çift ayakkabının içerisinde 266,59 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan S. S.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ucuz olduğu için toplu aldım. Şahıs madde bulunan bir çift ayakkabıyı verdi. İçinde madde olduğunu biliyordum, kullanıcıyım satma niyetim yoktu" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Etiketler adana yolcu otobüsü
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