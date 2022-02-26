Uyuşturucu yetiştirip satan ODTÜ öğretim görevlisine hapis cezası

ODTÜ'de öğretim görevlisi Tanju A., evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju A., evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara polisi, geçen yıl 30 Haziran'da, Çankaya'da Tanju A.'nun oturduğu eve baskın düzenledi. Evin teras katında 201 kök saksıya dikilmiş Hint keneviri, 210 gram koparılmış ve kurutulmuş Hint keneviri, 16 gram 'marihuana' diye adlandırılan uyuşturucu madde, 320 gram Hint keneviri tohumu, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazi ile çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirildi. A. ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alındı. Tanju A., sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, arkadaşı S.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Tanju A. hakkında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık A. ve avukatı katıldı. A., "Kenevir ekmiştim; ama ne kadar çıkacağını tahmin etmemiştim. Amacım kullanmaktı, satmayı düşünmüyordum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tanju A.'ya 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. S.K. hakkındaki dosya ise kullanıcı olduğu gerekçesiyle ayrılmıştı.

AKILLARA BREAKİNG BAD DİZİSİNİ GETİRDİ

Ankara'da yaşanan bu olay, akıllara Breaking Bad dizisini getirdi. Son 20 yılın en iyi dizisi olarak gösterilen Breaking Bad, lisede kimya öğretmeni olan Walter White'ın geçimini sağlamak için uyuşturucu işine girmesini konu ediniyor.

DHA