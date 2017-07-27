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  4. 27 Temmuz 2017 09:24

Uyuşturucuya hayır deyip, uyuşturucu satmışlar

'Uyuşturucuya hayır' yürüyüşüne katılan, uyuşturucudan tutuklanan muhtar azasının eşinde 4 kilo esrar bulundu.

Uyuşturucuya hayır deyip, uyuşturucu satmışlar
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Konya’da mahalle sakinleri ile düzenlenen ‘Uyuşturucuya Hayır’  yürüyüşüne katıldıktan sonra uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklanan mahalle muhtarı 1’inci azası Gökhan K.’dan sonra eşi Nur K. da bebek arabasına sakladığı 4 kilo esrarla yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi’nde geçen 8 Temmuz günü, muhtarlık öncülüğünde toplanan mahalle sakinleri, mahallelerinde uyuşturucu satıldığını ve her geçen gün yüzlerce gencin uyuşturucu batağına düştüğünü belirterek, ‘Uyuşturucuya Hayır’ yürüyüşü düzenledi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yürüyüşten 10 gün sonra sonra Doğanlar Mahallesi Muhtarlığı 1’inci azası Gökhan K.’nin evinde çoğu yakılmış 540 gram esrar ele geçirdi. Mahalle sakinleri ile birlikte ‘Uyuşturucuya Hayır’ yürüyüşüne katılan Gökhan K., ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gökhan K.’nin eşi Dursun Nur K.’yı da takibe alan ekipler, genç kadını dün akşam aynı mahallede durdurdu. Bebek arabasından şüphelenen ekipler yaptıkları aramada arabanın altında poşet içerisine saklanmış 4 kilo esrar ile ruhsatsız 1 tabanca buldu. Dursun Nur K. ve yanındaki kardeşi K.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.

DHA

uyuşturucuya hayır , uyuşturucu
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