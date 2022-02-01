Uzaklaştırma cezası biten şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak katletti

Samsun'da, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aldığı 1 aylık uzaklaştırma kararı sona eren Baki K., eşini bıçaklayarak öldürdü.

Samsun'da, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aldığı 1 aylık uzaklaştırma kararı sona eren Baki K. (44), evine giderek tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Gülbahar K.'yı (42) bıçaklayarak öldürdü.



Olay, saat 15.00 sıralarında Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan boşanma aşamasındaki Gülbahar K., evinde karantinaya alındı. İddiaya göre eşi Baki K., uzaklaştırma cezasının bittiği günün ertesinde Gülbahar K.'nın evine gelerek tartışmaya başladı. Baki K., tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülbahar K.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Baki K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

K.'nın daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, bu kararın ise dün sona erdiği öğrenildi.