Uzaklaştırma kararı kurtarmadı! Bir kadın daha katledildi

Samsun'da eşine uyguladığı sistematik şiddet nedeniyle hakkında "uzaklaştırma" kararı bulunan bir kişi işe gitmek için evinden çıkan kadını katletti.

Samsun'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bülent C. isimli erkek, evli olduğu Ayşe C.'yi apartman girişinde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Ayşe C., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bülent C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Canik ilçeside meydana geldi. Silah sesleri duyulan Akbalık Sokak’ta, bina girişinde kanlar içinde yatan Ayşe C.'yi gören komşuları, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından silahla vurulduğu belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı kadın., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ayşe C.'nin, evli olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bülent C. tarafından tabancayla vurulduğunu belirledi. Olay sonrası kaçan Bülent C., Irmak Polis Merkezi ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Samsun Haber'de yer alan habere göre komşular, Ayşe C.'nin sürekli şiddete maruz bırakıldığını, boşanmak istediğini, hatta saldırgana uzaklaştırma kararı verilince gelip kendisine zarar verir korkusuyla evinin kapı kilidinin bile değiştirmeyi düşündüğünü söylediler.