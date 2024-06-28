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Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı

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Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen bir uzman çavuş, eşini silahla vurarak öldürdü. Öte yandan eşini öldüren uzman çavuş olay yerine gelen polisle de çatıştı.

Adana'da Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir kadın öldürülmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Cinayetin detayları ortaya çıktı.

Mardin'de öğretmen olarak görev yapan H.Ç. (29), yine Mardin'de uzman çavuş olarak görev yapan eşi G.Ç. (27) ve H.Ç.'nin kardeşinin eşi M.A. arasında Güney Kuşak Bulvarı'na geldikleri sırada tartışma çıktı.

Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen bir uzman çavuş, eşini silahla vurarak öldürdü. Öte yandan eşini öldüren uzman çavuş olay yerine gelen polisle de çatıştı.

Silahı çekince araçtan kaçtılar, uzman çavuş peşlerinden giderek vurdu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ç. silah çekti. Silahı gören H.Ç. kaçarken M.A. bacanağı tarafından vuruldu. G.Ç. kaçan eşinin arkasından da ateş etti, yoldan geçen iki kişi vuruldu. Olayı görenler ise polise haber verdi. Bu sırada G.Ç. eşini de vurdu.

Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen bir uzman çavuş, eşini silahla vurarak öldürdü. Öte yandan eşini öldüren uzman çavuş olay yerine gelen polisle de çatıştı.

Polislerle çatıştı, vuruldu, yaralı olarak kaçtı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ile G.Ç. arasında çatışma çıktı. Vurulan şüpheli yaralı halde kaçtı. Bu arada genç kadın hayatını kaybederken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çıkan çatışma sırasında polis aracına da 1 mermi isabet etti. Polis her yerde şüpheliyi arıyor.

Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen bir uzman çavuş, eşini silahla vurarak öldürdü. Öte yandan eşini öldüren uzman çavuş olay yerine gelen polisle de çatıştı.

Genç kadının daha önce G.Ç. hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma aldırdığı da öğrenildi.

İHA

Etiketler adana uzman çavuş kadın cinayeti polisle çatıştı uzaklaştırma kararı
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