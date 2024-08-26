Uzaklaştırma kararı yine korumadı: Cani koca, eşini sokak ortasında katletti

Muğla'da boşanma aşamasındaki bir kişi eşini sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldüren zanlı hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıkarken, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Menteşe’nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği S.K., ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi S.K., doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan S.K.’ın eşi M.K. olduğunu tespit etti. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan M.K.'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA