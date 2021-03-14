Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalışan adam son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K., elinde benzin dolu şişeyle kent meydanına geldi. Daha sonra M.K., benzini üzerine ve yere dökerek ateşe verdi. Pantolonu yanmaya başlayan M.K.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevleri söndüren vatandaşlar ile M.K arasında yerde boğuşma yaşandı. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbar üzerine bögleye gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı M.K.'yi Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

M.K.'ye müdahale eden vatandaşlardan Burak Yiğit (26), "Arabayla yoldan geçerken bir anda elinde benzin bidonu ile adamı fark ettik. Benzini döküp yaktı. Pantolonu falan tutuştu. Arkadaşlarla üzerine atladık. Biraz daha geç kalmış olsaydık kendini yakardı" dedi.