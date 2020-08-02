Üzerine kuma getirdiği eşini öldüren cani kocaya ''iyi hal'' indirimi

Şanlıurfa’da, üzerine kuma getirdiği resmi nikâhlı eşi Sema K.’yi “kendisini aldattığı” iddiasıyla döverek öldüren İsmail K.’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak istinaf mahkemesi katil İsmail K.’nın cezasını “haksız tahrik ve iyi hal” indirimiyle 18 yıl 4 aya düşürdü.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kemal Aksakal, davaya ilişkin hazırladığı tebliğnamede sanığa haksız tahrik indirimi yapılmasına karşı çıktı. Dava dosyasına göre, kamyon şoförü olan İsmail K. , Sema K. ile 2005’te resmi nikâh yaparak evlendi. Çiftin çocukları olmayınca İsmail K., 2013’te Z.A’yı eve kuma olarak getirdi ve imam nikâhı kıydı. İki kadınla altlı üstlü evlerde oturmaya başlayan İsmail K., imam nikâhlı eşinden iki çocuk sahibi oldu. İsmail K., bu süreçte “başka bir erkekle telefonda görüştüğü” iddiasıyla Sema K.’ı 27 Ocak 2016’da darp etti.

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Sema K.’nin yapılan muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerinde ekimoz ve kesiler olduğu belirlendi. Buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürülen ve ertesi gün taburcu edilen genç kadın, kocasının kardeşiyle evli olan kız kardeşi Ayşe K.’nın evine götürüldü. 3 gün sonra elinde bıçakla evdekileri “hepinizi keserim” diyerek tehdit edip Sema’yı başından tutup yataktan sürükleyerek arabaya götürdü, başını arabaya çarptı. Eve götürülen Sema K., eşi tarafından yeniden darp edildi.

Özel Edessa Hastanesi’ne kaldırılan K., 9 Şubat 2016’da yaşamını yitirdi. Sema K., ölmeden bir gün önce kocasının baskısıyla Eyübbiye Polis Merkezi’nde verdiği ifadede kendisini eve giren Suriyelilerin darp ettiğini öne sürdü.

İsmail K., üzerine kuma getirdiği resmi nikâhlı eşini döverek öldürdü. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet verdi. İstinaf katil İsmail K.’ın savunmasını esas aldı, haksız tahrik uygulayarak cezayı 18 yıl 4 aya indirdi.