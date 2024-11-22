Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Iğdır'da 32 yaşındaki bir uzman çavuş, tartıştığı boşanma aşamasındaki 25 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalledeki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda meydana geldi. İddiaya göre Uzman Çavuş F.B., bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi E.B.'yı konuşmak için otomobile bindirerek götürdü. Bir süre sonra F.B., otomobili durdurarak eşi ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında F.B., 2 yaşındaki çocuğunun annesi olan E.B.’ya bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan E.B., vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

JANDARMA TESLİM OLDU

E.B.'yı olay yerinde kanlar içerisinde bıraktıktan sonra jandarmaya giden F.B., eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. İhbar üzerine jandarma eşliğinde olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. F.B. gözaltına alınırken, E.B.'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA