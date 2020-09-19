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  4. 19 Eylül 2020 09:05

Uzman çavuş dehşet saçtı!

Adana'nın Feke ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Uzman çavuş dehşet saçtı!
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İddiaya göre, Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Ali A. bir grup arkadaşıyla eğlendiği sırada Çağatay Karakılçık ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ali A. Karakılçık'a ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleriyle jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Karakılçık kurtarılamadı.

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Karakılçık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken Ali A. gözaltına alındı.
 

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