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Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Uzman çavuş evinde ölü bulundu
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Düzce'de uzman çavuş olarak görev yapan kişi evinde ölü bulundu. İlk bulgular uzman çavuşun silahının kazara ateş alması sonucu vurularak öldüğü tahmin ediliyor.

Düzce'nin Kara Hacımusa Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Uzman Çavuş M.C.'yı, nöbet dönüşü sabah evde ölü bulan sağlık görevlisi eşi, ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede çene kısmında ateşli silah yarası olduğunu tespit eden ekipler, cenazenin yanı başında şarjörsüz tabanca ve açık vaziyette içinde malzemelerin bulunduğu silah temizleme çantası buldu.

M.C.'nın ilk bulgular ışığında kazara silahın ateş alması sonucu vurularak öldüğü tahmin ediliyor.

Cenazesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırılan M.C.'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Olayla ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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