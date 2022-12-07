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Uzman çavuş husumetlisine kurşun yağdırdı

Uzman çavuş husumetlisine kurşun yağdırdı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Uzman Çavuş R.E., aralarında husumet olan Mustafa T.'yi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Saat 12.00 sıralarında Pazar Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde meydana gelen olayda Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş R.E., izinli gününde caddede husumetli olduğu Mustafa T. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T., aracından aldığı sopayla R.E.'ye saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
R.E. ise beylik tabancasını çekip Mustafa T.'e 3 el ateş etti. Başından yaralanan T., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa T., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa T.'in cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, R.E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler osmaniye kadirli silahlı saldırı
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