Uzman çavuşa dehşeti yaşattılar: Sopayla dövüp, her şeyini çaldılar!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 kişi, izinde olan uzman çavuşu sopayla dövüp, otomobilini gasbetti. Başına 20 dikiş atılan uzman çavuşun kollarında da kırık olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi’nde meydana geldi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ç.Ç., izinliyken geldiği mahallede V.Ş. (22), F.B. (30) ve A.P. (37) tarafından sopa ile dövüldü. Şüpheliler uzman çavuşun otomobili ile cüzdan, 1 altın künye, 1 telefon ve 60 bin lirasını alıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ç.Ç.’nin başına 20 dikiş atıldığı, sağ ve sol kolunda ise kırık olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA