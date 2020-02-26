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  4. 26 Şubat 2020 16:28

Uzman çavuştan acı haber

Arnavutköy'de havalimanında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç, arkadaşının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Uzman çavuştan acı haber
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Kaza, Arnavutköy D-020 Otoyolu Tayakadın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç,  havalimanından Arnavutköy'e gitmek için arkadaşının otomobiline bindi. Otoyolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Uzman Çavuş Ahmet Tolga Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise hafif yaralı olarak kazayı atlattı. Cenaze bugün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenaze askeri araçla Koç'un memleketi Ankara'ya götürüldü.




DHA

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