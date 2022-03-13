Uzman çavuşun şüpheli ölümü

Hatay'da görevli bir uzman çavuş, nişanlısı ile telefonda görüntülü görüşme yaptığı sırada "yanlışlıkla" ateş alan silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Hatay’da görevli bir uzman çavuş, nişanlısı ile telefonda görüntülü görüşme yaptığı sırada şaka yapmak isterken yanlışlıkla kendini vurduğu iddia edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş D.O. hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Uzman Çavuş D.O. (23), evinde nişanlısı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken elindeki tabanca ile şaka yapmak için tetiğe bastı.

Tetiğe basmasıyla kafasından ağır yaralanan uzman çavuş, silah arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanesine kaldırıldı.

D.O. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. D.O.’un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.