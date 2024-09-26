Uzun namlulu psikopat kamerada: Ekiplere silah çekip tehdit etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesinde kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik'e bağlı iki saha çalışanı, uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesinde abonesiz trafo kullanıldığını tespit eden Dicle Elektrik ekipleri, bölgeye giderek inceleme başlattı. Ekiplerin çalıştığı sırada kaçak trafo yakınındaki evde yaşayan İ.Ü., şirket çalışanlarının yanına giderek denetime tepki gösterdi.

Öfkeli şahsın evine doğru yönelmesiyle tedbir amaçlı araçlarına binen ekip, bölgeden ayrılmak için hareket etmeye başladı. Bu esnada İ.Ü. elinde uzun namlulu silahla evinden çıkarak ekiplere ateş açtı. Ekipler, hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşarak olaydan yara almadan kurtuldu.

80 haneye yetecek güçte kaçak elektrik kullanımı

Şirketten alınan bilgilere göre, saldırının gerçekleştiği Arıklı Mahallesinde tespit edilen kaçak trafonun, 160 kVA gücünde olduğu ve bu güçteki bir trafonun 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği vurgulandı.

Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı

Olayın ardından Dicle Elektrik ekipleri, jandarma karakoluna giderek saldırgan İ.Ü. hakkında şikayette bulundu. Aynı gün içinde düzenlenen operasyonla İ.Ü. ruhsatsız silahı ile birlikte gözaltına alındı. Saldırganın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

İHA