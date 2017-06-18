V maskeli hırsız yakalandı

Elazığ'da yüzünde V maskesiyle hırsızlık yapan şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V for Vendetta filminde kullanılan maske ile hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

Olay, 19 Mayıs 2017 tarihinde merkez İzzet Paşa Mahallesi Hacıteyfik Efendi Sokak’ta cilt bakımı eğitiminin verildiği Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim kursunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı yangın merdiveninden çıkarak 3. kattaki merkeze giren yüzünde V for Vendetta filminde kullanılan maske bulunan 22 yaşındaki S.Ö. içeriden öğrenci kurs merkezine ait yaklaşık 10 bin lira nakit para, bin 600 TL değerinde ziynet eşyası ile 200 yıllık 2 adet antika silah ve çeşitli eşyaları çalmıştı. Çaldığı eşyaları çantaya koyan S.Ö. geldiği yangın merdiveninden inerek, bahçe duvarını geçip kayıplara karışmıştı. Daha sonra çalışanlar tarafından olayın fark edilip polise bildirilmesinin ardından polis çalışma başlatmıştı. Başlatılan çalışmanın ardından V maskeli hırsızın S.Ö. olduğunu belirleyen Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahsın adresini tespit etti.

Düzenlenen baskınla yakalanan şüpheli S.Ö. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nitelikli hırsızlık suçundan mahkemeye çıkartılan S.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.