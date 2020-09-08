  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Eylül 2020 17:08

Vagon üzerinde selfie yapmak isterken az kalsın canından oluyordu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerinde selfie çekmek isteyen bir kişi, akıma kapılıp az kalsın canından oluyordu.

Vagon üzerinde selfie yapmak isterken az kalsın canından oluyordu
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı Tren Garı’nda meydana geldi. Garda dolaşan Erdal Yaşar ile arkadaşı Ahmet Dursun Özdemir, selfie çekmek için park halindeki bir vagonun üzerine çıktı. İki arkadaş, fotoğraf çekmek isterken bir anda elektrik akımına kapıldı.


Yaşar ve Özdemir'in çığlıkları üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vagon üzerindeki yaralılar ekipler tarafından alınarak ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
elektrik , vagon , akım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM