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Vahşet! 18 yaşındaki kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 18 yaşındaki kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu 18 yaşındaki genç kadın, evinde elleri arkadan bağlı, boğazı kesilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi 632. Sokakta yer alan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre eşi bir araba tamir servisinde çalışan Yasmin El C.'ye (18) ulaşamayan yakınları eve gelip kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca 13 yaşındaki kardeşi merdivendeki pencereden balkona atlayıp oradan da eve girdi. İçeri giren çocuk, iddiaya göre ablasının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce kapıyı açıp dışarıdaki yakınlarına söyledi.

Kadını gören yakınları sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evin girişine şerit çekti. Yapılan ilk incelemede elleri arkadan bağlı olan kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Ceset olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yine eski eş dehşeti! Hem eski eşine hem de evlendiği kişiye dehşeti yaşattıYine eski eş dehşeti! Hem eski eşine hem de evlendiği kişiye dehşeti yaşattı3. Sayfa

 

İHA

Etiketler şanlıurfa cinayet
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