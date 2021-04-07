Vahşet! Cesedi parçalayıp foseptiğe atmışlar!

Antalya'da geçen yıl ocak ayından beri aranan 54 yaşındaki Süleyman E.'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman E.'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan A., geçen yıl 9 Ocak günü polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan A.'nın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Süleyman E.'nin yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Süleyman E.'ye ait bir ize rastlanmadı.

POLİS, ORMANLIK ALANDA 300 YERİ KAZDI

Dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmesi üzerine olayı araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Ekipler, Süleyman E.'nin en son Oktay ve Mehmet Y. kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Yapılan teknik inceleme sonucu Y. kardeşlerin, E.'nin kaybolduğu tarihte Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi civarında olduğu saptandı. E.'nin öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı.

PARÇALAYIP, FOSEPTİĞE ATMIŞLAR

Ekipler bugün de Y. kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine gitti. Çevrede inceleme yapan ekipler, bahçedeki foseptikte Süleyman E.'nin cesedini buldu. Cesedin, parçalanarak fosseptiğe atıldığı belirlendi.

Yaşanan bu gelişme üzerine gözaltına alınan Y. kardeşler, cinayeti itiraf etti. Olay yerine getirilen Oktay Y., cinayetle ilgili polise ifade verdi. İlk belirlemelere göre taraflar arasında para anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği kaydedildi.

Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılmaya başlandı. Cesede ait parçalar, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

KAFATASI VE GÖĞÜS KAFESİ BULUNAMADI

Antalya'da öldürülüp parçalanarak foseptiğe atılan Süleyman E.'nin cesedine ait parçalar polis ekiplerince tek tek çıkartıldı. Yapılan aramada kafatası ve göğüs kafesinin bulunamadığı, aramaya yarın devam edileceği kaydedildi. Bulunan parçalar ise Antalya Adli Tıp kurumu'na götürüldü.

DHA