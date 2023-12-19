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Vahşet! Derede bebek cesedi bulundu

Vahşet! Derede bebek cesedi bulundu
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Allaben Deresi'nde 4-5 aylık erkek bebek cesedi bulundu.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Tüfekçi Yusuf Bulvarı mevkiinde bulunan Allaben Deresi’nde yurttaşların ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda bebek cesedi bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

4-5 aylık erkek bebek cesedinin gece saatlerinde bu noktaya bırakıldığı tahmin edilirken bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

İHA

Etiketler şehitkamil allaben deresi bebek cesedi
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