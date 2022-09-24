  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Vahşet kamerada! Evine götürüp çenesini kesti

Vahşet kamerada! Evine götürüp çenesini kesti

Vahşet kamerada! Evine götürüp çenesini kesti

Aydın'da bir kişinin köpeğini kaçıran zanlının köpeği evine götürüp bıçakla çenesini kestiği ortaya çıktı. Zanlı serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Hisar Mahallesinde meydana geldi. İlhan Tombakoğlu’na ait Çiko isimli spedy cinsi kurt köpeği bir anda ortadan kayboldu. Tombakoğlu, köpeğin nereye gittiği araştırırken, evin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Çiko’yu bir şüphelinin zorla minibüsle götürdüğünü fark etti.

Polise ihbarda bulunan Tombakoğlu, diğer yandan da plakasını güvenlik kamerası görüntüsünden minibüsü aramaya koyuldu. Polisinde yardımıyla yakalanan şüpheli O.A.A., gözaltına alındı. Köpek ise boş arazide kanlar içinde yaralı olarak bulundu. Köpek veterinere götürülerek tedaviye alınırken, şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Vahşet kamerada! Evine götürüp çenesini kesti

 'GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE BULDUK'

Çiko'nun sahibi İlhan Tombakoğlu, "Güvenlik kamerası görüntüleri olmasaydı Çiko’yu bulamazdık. Belki de şu an ölmüş olacaktı. O vahşeti görünce dayanamadım ve ağladım. Alkollü olduğunu öğrendiğimiz kişi bıçakla çenesinin altından yaralayıp kanlar içinde bırakmış. Şikayetçi oldum. Ancak serbest kalmış. Böyle bir vahşeti nasıl yaptığını hala anlamış değilim. Çiko hem benim hem de Didim’de herkes tarafından çok seviliyor. Çok üzgünüz. Bunu yapana gerekli cezanın verilmesini istiyoruz" dedi. 

Etiketler köpek aydın didim vahşet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve emeklinin maaş zam oranı netleşmeye başladı
Lideri cinsel istismardan tutuklanan tarikat, vakıf kurdu
Yerli otomobil TOGG'un yerli şarj istasyonu da görücüye çıktı
Selahattin Demirtaş'tan Davutoğlu'na: Yüreğiniz soğumadı mı?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya'nın referandum kararını tanımıyoruz
Ne koronavirüs ne de maymun çiçeği virüsü! Bu yılki kabusumuz da bu!
Yazdan kalma günlere hazır olun! İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...
Gece yarısı kanlı hesaplaşma! Ortalık savaş alanına döndü
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
Kılıçdaroğlu ''Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu'' diyerek SPK'ya seslendi