Vahşet ! Öldürdükten sonra parçalara ayırıp çöpe atmışlar

Halı saha maçı yapmak için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Irak uyruklu Hüseyin K.'ın (17), öldürüldükten sonra cesedinin bir evin banyosunda parçalara ayrılıp çöpe atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

Korkunç olay pazar günü Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Büyükşehir belediyesine ait çöp ayrıştırma tesisinde kolları, bacakları ve başı gövdesinden ayrılan ceset bulundu. Çöp tesisinde çalışmalar durdurularak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapıldı. Polis, cesedin, olaydan bir gün önce maç yapmak için halı sahaya gitmek amacıyla evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Iraklı Hüseyin K.’a ait olduğunu belirledi. Hüseyin K.’ın 2,5 yıldır annesi Fawzia ve (45) 3 kardeşiyle ilçede yaşadığı belirtildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kentteki MOBESE kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, en sonra Hüseyin K. ile birlikte görülen Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde de arama ve inceleme yapıldı. Hüseyin K.'ın öldürülüp cesedinin banyoda parçalandığı, gece de çöpe atıldığı saptandı.

Ceset parçalarının, çöp kamyonuyla toplanan çöplerle birlikte tesise geldiği tespit edildi. Ancak cinayet aletine ise ulaşılamadı.

Şüpheliler, Emniye'tteki sorgularında suçlamaları reddetti. İşlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.