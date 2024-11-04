Vahşete kurban giden Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Şişli'de cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle birlikte yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı.
Şanlıurfa’da yaşarken 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası ailesiyle İstanbul’a yerleşen 6 yaşındaki Şirin, 31 Ekim'de kayboldu. Aramaların 2’nci gününde küçük kızın Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu. Şirin'i öldürdüğü belirlenip gözaltına alınan kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ise tutuklandı.
M.Ö. sorguda cinayetini itiraf etti. Zanlının ifadesinde, ''Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Minik Şirin'in son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şirin'le yol kenarında yürüyen M.Ö.'nün sonrasında aynı yolda tek başına ilerlediği görüldü.
ŞİRİN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Şirin'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Küçük kızın tabutuna gelinlik ve papatya bırakıldığı görüldü. Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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