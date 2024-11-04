  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Vahşete kurban giden Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Vahşete kurban giden Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:

İstanbul Şişli'de cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle birlikte yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’da yaşarken 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası ailesiyle İstanbul’a yerleşen 6 yaşındaki Şirin, 31 Ekim'de kayboldu. Aramaların 2’nci gününde küçük kızın Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu. Şirin'i öldürdüğü belirlenip gözaltına alınan kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ise tutuklandı.

M.Ö. sorguda cinayetini itiraf etti. Zanlının ifadesinde, ''Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.

İstanbul Şişli'de cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle birlikte yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Minik Şirin'in son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şirin'le yol kenarında yürüyen M.Ö.'nün sonrasında aynı yolda tek başına ilerlediği görüldü.

İstanbul Şişli'de cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle birlikte yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı.

ŞİRİN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Şirin'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Küçük kızın tabutuna gelinlik ve papatya bırakıldığı görüldü. Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa verildi. 

İstanbul Şişli'de cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle birlikte yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı.

 

Etiketler istanbul Şişli cinayet kağıt toplayıcısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Pişirmeye hazır, kılçıksız'' diye satılan bu balığa aman dikkat ''Pişirmeye hazır, kılçıksız'' diye satılan bu balığa aman dikkat Milyonlarca memur ve tüm emeklilerin 4 aylık enflasyon farkı netleşti Milyonlarca memur ve tüm emeklilerin 4 aylık enflasyon farkı netleşti Son anket açıklandı: İşte CHP'de öne çıkan 4 isim Son anket açıklandı: İşte CHP'de öne çıkan 4 isim Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, ahlaksız teklifi böyle ifşa etti Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, ahlaksız teklifi böyle ifşa etti Süper Lig gol krallığında kıyasıya yarış: İşte son durum Süper Lig gol krallığında kıyasıya yarış: İşte son durum Canan Karatay isyan etti: Beyni uyuşturuyor, kalp krizini tetikliyor Canan Karatay isyan etti: Beyni uyuşturuyor, kalp krizini tetikliyor İstanbul'da karakolda polis dehşeti: Polis, polisi vurdu! İstanbul'da karakolda polis dehşeti: Polis, polisi vurdu! 2025 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu 2025 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu Önce yağmur, sonra kar, ardından da yaz geliyor! Önce yağmur, sonra kar, ardından da yaz geliyor! Önce cinsiyetini, ardından da adını değiştirmişti: Çukur'un Timsah Celili'ni tanımak artık imkansız Önce cinsiyetini, ardından da adını değiştirmişti: Çukur'un Timsah Celili'ni tanımak artık imkansız
1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren görüntüler 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren görüntüler Son seçim ankette parti parti, seçmenlerin ideolojik kırılımları belirlendi Son seçim ankette parti parti, seçmenlerin ideolojik kırılımları belirlendi Futbol sahasında yıldırım faciası: Ölü ve yaralılar var Futbol sahasında yıldırım faciası: Ölü ve yaralılar var Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2024 enflasyonunu açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2024 enflasyonunu açıkladı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı çekildi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı çekildi Ekim 2024 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu Ekim 2024 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu Enflasyon açıklandı; Kasım ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Kasım ayı kira zam oranı belli oldu Milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye'nin gizli cennetine daldı Milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye'nin gizli cennetine daldı Türkiye'nin denizden göle dönüşen bir doğal harikası daha yok oluyor Türkiye'nin denizden göle dönüşen bir doğal harikası daha yok oluyor ENAG Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı