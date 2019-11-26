Vahşeti canlı yayında itiraf etmişti ! Sevgilisiyle birlikte tutuklandı

Ahmetli ilçesinde 34 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Turgut Özyürek'in bulunması için, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.

Arama çalışmaları sürerken Özyürek'in eşi N.Ö, eşinin cinayet sonucu hayatını kaybettiğini Müge Anlı ile Tatlı Sert programında itiraf etti.

N.Ö'nün polise verdiği ifadede, gönül ilişkisi yaşadığı H.A'nın eşini İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü söyledi. N.Ö. ve H.A, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Manisa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile jandarma ekipleri, H.A'nın yer göstermesi sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Sinancılar Mahallesi'nde ormanlık arazide gömülü halde kafatası ve kemiklerle giysi parçaları buldu.

Bulunan ceset parçalarının Özyürek'e ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Turgut Özyürek'in eşi N.Ö. ve gönül ilişkisi yaşadığı H.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Turgutlu İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.