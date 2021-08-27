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Vahşetin nedeni kan dondurdu: Bakın annesini neden öldürmüş!

Vahşetin nedeni kan dondurdu: Bakın annesini neden öldürmüş!

Muğla'nın Datça ilçesinde, annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Oben P. tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Ege Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan Oben P., babası Mustafa P. (58) pide yaptırmak için dışarı çıkınca, evde annesi Atiye P. ile kaldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen P. ile annesi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Hasan Oben P., annesine saldırıp, elleriyle boğazını sıktı. Atiye P. baygınlık geçirdi. Hasan Oben P., mutfaktan aldığı bıçakla baygın haldeki annesini 15 yerinden yaraladı. Pidelerle eve dönen Mustafa P., eşini evin cam balkonlu bölümünde kanlar içinde yatarken, oğlunu ise salonda otururken buldu. Mustafa P., "Yetişin komşular karımı öldürmüş oğlum" diye bağırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Atiye P.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. PTT'den emekli olduğu belirtilen Atiye P.'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Datça Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI
Gözaltın alınan Hasan Oben P., polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde, zaman zaman annesiyle tartışmalar yaşadıklarını belirtip, "Olay günü sağlığıma zararlı olduğunu söyleyip, sigara içmemem için uyardı. Tartıştık. Sinirlerime hakim olamayıp boğazını sıktım. Annem kendinden geçti. Sonrasında hırıltılı bir ses çıkardı. Acı çektiğini düşünüp, mutfaktan bıçak alıp, gelişigüzel sapladım" diyen P., tutuklandı.

Bu arada, Atiye P.'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. P.’nun cenazesinin ikindide Datça Belediye Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Etiketler anne vahşet cinayet
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