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  4. Vahşetlerin ardı arkası kesilmiyor! Eşini araçla ezip sonra...

Vahşetlerin ardı arkası kesilmiyor! Eşini araçla ezip sonra...

Vahşetlerin ardı arkası kesilmiyor! Eşini araçla ezip sonra...

Ordu'nun Korgan ilçesinde, İbrahim P. , boşanma aşamasındaki eşini, yolda yürüdüğü sırada çocuklarının gözü önünde kullandığı taksiyle ezdi, ardından araçtan inerek tekmeledi.

Korgan ilçesi Merkez Caddesi üzerinde kendisine ait taksiyle seyir halinde olan İbrahim P., çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime P. ile karşılaştı.

EŞİNİ ARAÇLA DUVAR ARASINA SIKIŞTIRDI SONRA TEKMELEDİ
P., aracını yolda yürüyen eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen P., araçtan inerek yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kalabalığın içerisinden çıkarılan P., gözaltına alındı.

4 ÇOCUK ANNESİ KADIN AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıkardı. 4 çocuk annesi P., tüm müdahaleye rağmen ambulansta hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler vahşet kadın cinayet
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