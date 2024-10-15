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Vahşi cinayete kurban giden Ayşenur'un babası o günü anlattı

Vahşi cinayete kurban giden Ayşenur'un babası o günü anlattı
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İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Ç.'nin iki genç kızı vahşice öldürüp intihar etmesine ilişkin soruşturma sürerken, cinayete kurban giden Ayşenur H.'nin babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 Ekim Cuma günü 19 yaşındaki Semih Ç., dehşet saçtı. Semih Ç., İkbal U.'yu (19) Edirnekapı surlarına çağırarak vahşice öldürüp, cesedini parçalara ayırarak kafasını surlardan aşağı attı.   Ardından surlardan atlayarak yaşamına son veren katil zanlısının İkbal'i öldürmeden önce de kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur H.'yi (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Dehşete düşüren çifte cinayette Ayşenur H.'nin babasının ifadesine günler sonra ulaşıldı.

Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Bir yandan 3 isimden de elde edilen dijital materyallerin incelenirken, diğer yandan görgü tanıkları, aile üyelerinden de tek tek ifade alınıyor. Bu isimlerden bir tanesi de katil zanlısının kız arkadaşı olan Ayşenur H.'nin babası Y.H. oldu.

"OKULA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKMIŞ

Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, acılı baba soruşturma birimlerine verdiği ifadede, Semih Ç. isimli katil zanlısının ismini cinayetin olduğu güne kadar duymadığını ifade etti. Kızı Ayşenur H.'yi okulda zannettiklerini belirten baba H., "Semih'in ismini o güne kadar hiç duymamıştım. Ben hiç tanımıyorum Semih'i. Okulda zannediyorduk. Kızım evden, 'Okula gidiyorum diye çıkmıştı. Neler olduğunu polisin, 'Emniyete gelmeniz gerekiyor' dediğinde öğrendik" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Sabah Gazetesi

Etiketler istanbul çifte cinayet intihar
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