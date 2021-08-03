Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın ablası konuştu: Kavga etmedik

Antalya'da vahşi bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Azra'nın kaybolmadan önce ablası ile tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Genç kızın ablası ilk kez konuştu.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam H., bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Kovid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan H., durumu ablası Ezgi H. ile paylaştı. Ablası, H.'ye kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı.

ABLASIYLA TARTIŞTI

Tartışma sırasında H., ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi H., kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam H., telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

İLK İFADESİNDE 'BİLGİM YOK' DEDİ

Baba Mustafa H., Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

EKİPLER TİTİZLİKLE ÇALIŞTI

Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında H.'nin son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi M.M.A.'yla görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, A.'yı çapraz sorguya aldı. A., ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine A.'yı serbest bıraktı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde M.M.A.'nın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine A., yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan A., cinayeti işlediğini itiraf etti. A.'nın, ifadesinde Azra'nın ölümü üzerine paniğe kapıldığını cesedi banyoya götürerek bıçakla parçaladığını da anlattığı kaydedildi.

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Azra Gülendam H.'ye cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen A., "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

KAFATASI BULUNAMADI

Cinayet itirafının ardından M.M.A., Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam H.'yi gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. H.'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ

Öte yandan M.M.A.'nin, Azra Gülendam H.'yi öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Katil zanlısı M.M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan A., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanan A., cezaevine gönderildi.

OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS

Antalya'da boğularak öldürülüp, cesedi 5 parçaya ayrılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam H.'nin Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi acı haberle yasa boğuldu.

Genç kızın vahşice öldürüldüğünü duyan yakınları, baba Mustafa H.'nin 3 dönemdir muhtarlığını yaptığı Derviş Paşa Mahallesi'ndeki evine akın etti. 2'si erkek 4 çocuk babası olan muhtar Mustafa ile anne Nezide H.'nin Antalya'da olduğunu belirten yakınları, genç kızın cenazenin Kadirli'de toprağa verileceğini söyledi.

"KADINLARIN SESİ OLMAK İSTERKEN KADIN CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ"

Antalya'da öldürülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam H.'nin Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul eden halası Mine H., Azra'nın kadına şiddetle mücadele ettiğini söyledi.

Azra'nın gazetecilik bölümünü kadınların sesi olmak için seçtiğini belirten H., şunları söyledi:

"Azra, daha körpecik gonca güldü. Kadına şiddetle mücadele ediyordu. Kadınların haklarını korumak için gazetecilik bölümünü seçti. Babası öğretmen olmasını istiyordu. Ancak o kadınların sesi olmak için dili, yüreği olmak için bu bölümü seçti. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın. Allah onlara kahretsin. En ağır cezayı versinler."

ABLASI KONUŞTU: KARDEŞİMLE KAVGA ETMEDİM

Öldürülen Azra Gülendam H.'nun ablası Ezgi Tuğba H. de kız kardeşinin koronavirüse yakalandığı tarihin 28 Temmuz değil, 25 Temmuz olduğunu belirterek, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bu durum teyit edilebilir. Ben kız kardeşimle evden çıkarken hiç kavga etmedim. Hatta poliste kardeşimle yazışmalarımız bulunmakta. Henüz otopsi yapılmadı, kardeşimin tecavüze uğradığına dair herhangi bir somut kanıt da bulunmamaktadır" dedi.

DHA